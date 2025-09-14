Quedlinburg erhält im Programmjahr 2025 deutlich weniger Geld aus der Städtebauförderung als beantragt. Betroffen ist auch ein Straßenbauprojekt. Wie es jetzt weitergeht.

Deutlich weniger Förderung für Quedlinburg: Für welche Straße es kein Geld gibt und wie die Stadt reagiert

Der Augustinern gehört zu den Straßen in Quedlinburg, die mit Städtebaufördergeld ausgebaut werden sollen. Für einen ersten Bauabschnitt war bereits eine Förderung bewilligt.

Quedlinburg/MZ. - Weil nach 2024 auch 2025 das zu erwartende Städtebaufördergeld deutlich unter der beantragten Summe liegt, hat die Stadtverwaltung Quedlinburg nun reagiert: Sie hat einen neu einzureichenden Antrag überarbeitet.