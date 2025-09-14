weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Städtebauförderung: Kein Geld für Bahnhofstraße in Quedlinburg

Städtebauförderung im Programmjahr 2025 Deutlich weniger Förderung für Quedlinburg: Für welche Straße es kein Geld gibt und wie die Stadt reagiert

Quedlinburg erhält im Programmjahr 2025 deutlich weniger Geld aus der Städtebauförderung als beantragt. Betroffen ist auch ein Straßenbauprojekt. Wie es jetzt weitergeht.

Von Petra Korn Aktualisiert: 15.09.2025, 08:33
Der Augustinern gehört zu den Straßen in Quedlinburg, die mit Städtebaufördergeld ausgebaut werden sollen. Für einen ersten Bauabschnitt war bereits eine Förderung bewilligt.
Der Augustinern gehört zu den Straßen in Quedlinburg, die mit Städtebaufördergeld ausgebaut werden sollen. Für einen ersten Bauabschnitt war bereits eine Förderung bewilligt. Archivfoto: Rita Kunze

Quedlinburg/MZ. - Weil nach 2024 auch 2025 das zu erwartende Städtebaufördergeld deutlich unter der beantragten Summe liegt, hat die Stadtverwaltung Quedlinburg nun reagiert: Sie hat einen neu einzureichenden Antrag überarbeitet.