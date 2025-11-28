Energiewende in Ballenstedt Stadtrat gibt grünes Licht für Solaranlage in Rieder
Am Ortsrand des Ballenstedter Ortsteils Rieder kann auf rund einem Hektar eine Freiflächen-Solaranlage entstehen. Die Stadt sucht derweil nach weiteren Möglichkeiten, Solarstrom auf Dächern kommunaler Gebäude zu gewinnen.
28.11.2025, 18:00
Ballenstedt/MZ. - An der Herzfeldstraße in Rieder kann eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Der Stadtrat hat für die Pläne der Lunaco GmbH mit Sitz in Berlin grünes Licht gegeben.