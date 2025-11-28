Am Ortsrand des Ballenstedter Ortsteils Rieder kann auf rund einem Hektar eine Freiflächen-Solaranlage entstehen. Die Stadt sucht derweil nach weiteren Möglichkeiten, Solarstrom auf Dächern kommunaler Gebäude zu gewinnen.

Stadtrat gibt grünes Licht für Solaranlage in Rieder

Bei Rieder kann eine Solaranlage auf rund einem Hektar Fläche errichtet werden.

Ballenstedt/MZ. - An der Herzfeldstraße in Rieder kann eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Der Stadtrat hat für die Pläne der Lunaco GmbH mit Sitz in Berlin grünes Licht gegeben.