Schon jetzt drehen sich im Landkreis 230 Windkraftanlagen. Die Hälfte des erzeugten Stroms wird hier gar nicht verbraucht.

Wie viel Fläche muss Mansfeld-Südharz noch für neue Windräder bereitstellen?

Sangerhausen/MZ. - Der Landkreis Mansfeld-Südharz wird bei der Ausweisung von Windkraftflächen in der Regionalplanung nicht gegen den Willen seiner Kommunen handeln. Das hat Landrat André Schröder (CDU) jetzt in der Sitzung des Kreisausschusses erklärt. „Wir haben im Landkreis schon eine hohe Anzahl an Windkraftanlagen. Die Anforderung zum Flächenanteil für 2027 haben wir eigentlich schon jetzt erfüllt“, sagte Schröder.