Die Harzer Städte und Gemeinden nehmen dieses Jahr gemeinsam am Stadtradeln-Wettbewerb teil: Alle Fahrradbegeisterten sammeln Kilometer für den Landkreis. Wann der Aktionszeitraum ist und was zum Auftakt geplant ist.

Landkreis Harz/Quedlinburg/MZ/son. - In diesem Jahr nehmen die Kommunen im Harzkreis gemeinsam am Stadtradeln teil: „Vom Huy bis zum Selketal können alle Fahrradbegeisterten ihre Kilometer für die Aktion einreichen und gemeinsam den Landkreis Harz zum Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt machen“, teilt die Kreisverwaltung mit. „Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Ausflug am Wochenende oder wenn das Auto für einen kurzen Weg mal stehen bleibt – jeder Kilometer zählt.“