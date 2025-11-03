weather regenschauer
  4. Harzer Kommune verkauft Feuerwehrfahrzeug mal anders: Stadt Falkenstein/Harz verkauft Drehleiter bei Kleinanzeigen: Wer bietet mehr als 40.000 Euro?

Beim Verkauf ausgemusterter Feuerwehrtechnik geht die Stadt Falkenstein/Harz neue Wege. Sie verkauft ihre ausgemusterte Drehleiter aus dem Jahr 2003 über ein Onlineportal. Für mindestens 40.000 Euro kann das Hubrettungsfahrzeug den Besitzer wechseln.

Von Rita Kunze 03.11.2025, 15:00
Die Stadt Falkenstein/Harz bietet eine ausgediente Drehleiter zum Kauf bei kleinanzeigen.de an.
Ermsleben/MZ. - Was macht man mit einem ausgedienten Feuerwehrfahrzeug, das noch voll einsatzbereit ist? Die Stadt Falkenstein/Harz sucht für eine Feuerwehr-Drehleiter mit Teleskopmastbühne einen neuen Besitzer und geht dabei einen neuen Weg: Sie bietet das Hubrettungsfahrzeug auf kleinanzeigen.de an.