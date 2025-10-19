Ohne stundenlanges Auswendiglernen: In einem Kurs an der Kreisvolkshochschule möchte die Dankeröderin Heidi Buchmann Sprachinteressierten vermitteln, mit welchen Methoden sie sich Fremdsprachen besser aneignen können.

Quedlinburg/Dankerode/MZ. - Jeder kann Fremdsprachen lernen. Das sagt Heidi Buchmann. Und das will die Dankeröderin Sprachinteressierten in der Kreisvolkshochschule unter eben jenem Titel vermitteln. Nicht etwa, indem sie einen Sprachkurs gibt. Das könnte sie ohne weiteres. Aber: Das machten andere auch schon, „damit wäre keinem geholfen. Ob die Leute einmal die Woche zu mir kämen oder zu wem anders – dadurch würde es nicht schneller gehen“, sagt sie.