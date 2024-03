Drei Fachleute stellen in kurzer Zeit die Spielgeräte in Wedderstedt und Heteborn auf. Die Vorarbeiten übernahmen Freiwillige. Warum die Kinder noch nicht toben dürfen.

Heteborn/Wedderstedt/MZ. - Die Bilanz lässt sich sehen: „In vier Tagen haben wir zwölf Spiel-Elemente aufgestellt“, berichtet Vorarbeiter Jens Höhne. Ein dreiköpfiges Team von „Wadiki – Wartungsdienst für Kinderspielplätze“ ist am Donnerstagmorgen in Heteborn bei der Arbeit. Tags zuvor haben sie die Geräte zusammengesetzt und aufgestellt, nun müssen sie noch einbetoniert werden. Am Montag und Dienstag passierte das bereits in Wedderstedt.

Wedderstedt hat noch gar keinen öffentlichen Kinderspielplatz – das ändert sich nun. Rund 45.000 Euro werden dort investiert, knapp 20.000 Euro davon sind Fördergeld vom Landkreis Harz. Um etwa dieselbe Fördersumme und Gesamtinvestition geht es auch in Heteborn, wo der Spielplatz vor dem Sportplatz erneuert wird (wir berichteten). Beides sind Ortsteile der Gemeinde Selke-Aue.

Seilbahn und mehr

Weil das Wetter mitspielt und dank der guten Vorarbeit der Freiwilligen, kommt das Wadiki-Trio so gut voran. In Heteborn errichten sie beispielsweise zwei Federtiere sowie die Gestelle für Schaukeln und eine 20-Meter-Seilbahn. Herzstück ist ein Kombi-Spielgerät mit Rutsche und Klettermöglichkeiten. Alles war vorgefertigt angeliefert worden, es musste zum Beispiel noch das Reck angebaut werden, berichtet Jens Höhne. Er kennt die Elemente vom Hersteller Westfalia: Sie halten lange und sind wartungsarm. In Heteborn wird noch eine Fläche gepflastert, auf die eine Sitzgruppe kommt.

Ein Kombi-Spielgerät steht auch in Wedderstedt, ebenso zwei Federtiere und ein Gestell für die Schaukel. Sandkasten und eine Sitzgruppe gehören ebenfalls zum Kinderspielareal, das sich hinter dem Parkplatz am „Dorfkrug“ befindet. Später bekommt es noch ein Bodentrampolin.

Blick durch den Bauzaun auf Wedderstedts ersten Spielplatz. (Foto: Sonnemann)

Die bereits erwähnten und gelobten Vorarbeiten machten freiwillige Helfer; koordiniert hatten sie der Heimatverein Heteborn und der Förderverein „Stark 4 Kidz“ Wedderstedt. Dieser hat sich erst vor zwei Jahren gegründet, um sich vor allem um einen Spielplatz zu bemühen.

Kinder besuchen Baustelle

Stefanie Scholz von „Stark 4 Kidz“ blickt auf die Vorarbeiten in Wedderstedt zurück. Bereits Ende vergangenen Jahres wurden Bäume auf dem Spielareal gefällt, es werden aber neue gepflanzt. Die Spielelementen wurden im Dezember geliefert. Vor drei Wochen konnten dann die Freiwilligen – Vereinsmitglieder und Bekannte – endlich starten: „Wir standen in den Startlöchern, mussten aber das Wetter abwarten.“ Sie hoben beispielsweise Gruben aus. Unterstützung bekamen sie von Engel Badeborn und Strabag.

Bei den Vorarbeiten haben Kinder und viele andere Interessierte zugeschaut. „Gefühlt 1.000 Leute haben geguckt. Alle Helfer waren sehr auskunftsfreudig“, berichtet Stefanie Scholz weiter. Von einem Besuch der Kindergartenkinder erzählt auch Jens Höhne; etwas Zeit nahm sich das Trio, um den Mädchen und Jungen zum Beispiel den Bagger zu zeigen.

Obwohl beide Spielplätze fast fertig aussehen, können die Kinder noch nicht auf den Geräten toben: Etwa vier Wochen dauert es, bis der Beton durchgehärtet ist. Eine offizielle Eröffnung ist zudem erst für Ende Mai geplant.