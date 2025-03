Ditfurt/MZ/son. - Nahe des Ditfurter Bahnhaltepunkts ist ein spezieller Turm entstanden. Er ist eine multifunktionale Nist- und Lebensstätte unter anderem für Rauchschwalben. Der modulare Turm an sich ist ziemlich neu: Der in Ditfurt sei erst der fünfte im Land Sachsen-Anhalt, sagt Oliver Jauernig, der beim Aufstellen am Donnerstag anpackt, etwa Holzteile zusägt. Er hat den Turm in Berlin entwickelt und stellt ihn für DB InfraGO auf.

