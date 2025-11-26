Das Großprojekt in der Innenstadt von Quedlinburg geht in die Verlängerung: Die Stresemannstraße bleibt weiter gesperrt. Was der Grund dafür ist, und welche Lösung es für den Busverkehr an den „Advent in den Höfen“-Wochenenden gibt.

Aktuell wird in der Stresemannstraße in Quedlinburg vor allem im Kreuzungsbereich zum Rambergweg gebaut; Arbeiten gibt es aber auch noch in den Bereichen am Bahnübergang. Die Baustelle trifft auch den Anreiseverkehr zm Advent in den Höfen in der Harz-Stadt.

Quedlinburg/MZ. - Sie gehören zu dem Megaprojekt, das seit 2021 in Abschnitten an der Ortsdurchfahrt der ehemaligen Landesstraße 239 in Quedlinburg umgesetzt wird: die Bauarbeiten in der Stresemannstraße. Jetzt steht fest: Die Arbeiten werden nicht, wie ursprünglich vorgesehen, noch in diesem Jahr abgeschlossen.