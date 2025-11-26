Dessau-Roßlaus Kreisvorsitzende Leonie Bronkalla zieht für Bündnis 90/Grüne in den Landtags-Wahlkampf. Warum sie antritt.

Nach Abschied von Cornelia Lüddemann - Grüne aus Dessauer schafft Sprung auf Landeslistenplatz 5

Bündnis 90/Grüne haben ihre Landesliste für die Landtagswahl 2026 aufgestellt.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Beim Landesparteitag von Bündnis 90/Grüne ist die Dessau-Roßlauer Kreisvorsitzende Leonie Bronkalla am Wochenende auf den Landeslistenplatz 5 für die Landtagswahl im September gewählt worden. Das hat der Dessau-Roßlauer Kreisverband in einer Presseinformation mitgeteilt. Der Parteitag hatte unter dem Motto „Die Zukunft braucht uns“ gestanden.