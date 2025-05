Die Stadt Falkenstein/Harz will einen Flächennutzungsplan aufstellen, muss aber Wohnbauflächen reduzieren, obwohl sie auf mehr Zuzügler hofft. Welche Lösung es jetzt geben soll.

So will Falkenstein mehr Zuzügler gewinnen

Bauen und Wohnen in Falkenstein

Wieserode/MZ. - Wie viel Wohnbaugebiete braucht Falkenstein? Vor allem die Ortsteile Ermsleben und Meisdorf hätten gerne mehr als bislang ausgewiesen. Allerdings steht davor der Flächennutzungsplan, in dem bislang - zumindest nach Ansicht des Landes - gemessen an der Einwohnerentwicklung zu viel Wohnbauflächen vorgesehen waren. Soll der Plan vom Landesverwaltungsamt genehmigt werden, müssten diese ausgewiesenen Flächen reduziert werden. Doch angesichts sinkender Einwohnerzahlen hoffen die Orte, mit Baugebieten Zuzügler zu gewinnen.

Der Stadtrat hat sich am Donnerstag erneut mit dem Thema beschäftigt, er sollte eigentlich den Entwurf absegnen. Dazu kam es nicht.

Die Stadt wolle zunächst gegenüber dem Infrastrukturministerium ihren Sonderbedarf an Wohnbauflächen darstellen, so die Begründung. Falkenstein erhofft sich Zustimmung aus Magdeburg für einige Änderungen, die offenbar mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten. So sind nun im Entwurf mehr gemischte Bauflächen ausgewiesen.

Die Stadt müsse Angebote machen, ansonsten würden Interessenten in Nachbarorte ziehen, sagte Klaus Wycisk (Die Falkensteiner-Fraktion). Angesichts stark sinkender Einwohnerzahlen müsse sich Falkenstein beeilen, auf dem Markt sein und Angebote schaffen. „Durch die Änderungen sind wir darauf eingestellt.“

„Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Bürgermeister Rico Röse, ähnlich sieht es Kristin Eichmann-Rank (Die Falkensteiner-Fraktion). Mit dem Flächennutzungsplan lege man die Grundlagen für die kommenden Jahrzehnte und könne jetzt „in die Stadtentwicklung reingehen“.

Ein Beschluss zum Flächennutzungsplan soll in der nächsten Stadtratssitzung im Juni gefasst werden. Marcus Fleischer (Wählergemeinschaft Falkenstein) hätte gerne schon jetzt einen Beschluss gefasst, unter anderem, um weitere Kosten zu sparen.