Realbrandausbildung bei Neinstedt So bereiten sich die Feuerwehren der Stadt Thale auf die Waldbrandsaison vor (mit Fotogalerie)

Bei Neinstedt brennt es – doch es handelt sich um keinen Notfall. Unter realen Bedingungen hat die Taskforce Waldbrand der Feuerwehren der Stadt Thale am Wochenende trainiert. Dabei setzt sie auf Taktik, Handwerkzeug und Teamarbeit. Warum wenige Sekunden über alles entscheiden können.