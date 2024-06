Mit Video: Was ein Fuchs in der Harzer Schmalspurbahn suchte

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Als am frühen Sonntagnachmittag der reguläre Zug von Drei Annen Hohne zur Eisfelder Talmühle in den Zielbahnhof einrollte, war zunächst alles wie immer. Fahrgäste des ankommenden Zuges wunderten sich aber über die sehr wenigen Menschen am Bahnsteig, denn fast zeitgleich war aus anderer Richtung ein fast vollbesetzter Zug eingerollt. „Als wir näher kamen, sahen wir zwar viele Fahrgäste an den Fenstern stehen, aussteigen wollte aber keiner“, schildert ein Mitarbeiter der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) die Situation.