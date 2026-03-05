Millionen-Projekt in Mega-Verzug Seit zwei Jahren Stillstand auf Baustelle Bahnhof Quedlinburg: Wann weiter gebaut werden soll
Absperrungen, eingehauste Zugänge: Nach zwei Jahren Stillstand auf der Baustelle Bahnhof Quedlinburg werden Arbeiten weiter auf sich warten lassen. Die Deutsche Bahn erklärt jetzt, wann wirklich weitergebaut werden kann.
Quedlinburg/MZ. - Rot-weiße Absperrzäune leiten auf dem Weg vom Bahnhofsvorplatz in Quedlinburg zum Bahnsteig eins, die Zugänge zur Unterführung zu und auf den anderen Bahnsteigen sind mit Holzfaserplatten eingehaust. Der Platz an den Baucontainern ist verwaist. Seit fast zwei Jahren dreht sich auf der Baustelle am Bahnhof der Welterbestadt kein Rad. Und das wird sich in den nächsten Monaten auch nicht ändern.