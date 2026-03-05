Absperrungen, eingehauste Zugänge: Nach zwei Jahren Stillstand auf der Baustelle Bahnhof Quedlinburg werden Arbeiten weiter auf sich warten lassen. Die Deutsche Bahn erklärt jetzt, wann wirklich weitergebaut werden kann.

Seit zwei Jahren Stillstand auf Baustelle Bahnhof Quedlinburg: Wann weiter gebaut werden soll

Noch immer eine Baustelle: der Bahnhof Quedlinburg. Seit rund zwei Jahren herrscht hier Stillstand - woran sich auch so schnell nichts ändern wird.

Quedlinburg/MZ. - Rot-weiße Absperrzäune leiten auf dem Weg vom Bahnhofsvorplatz in Quedlinburg zum Bahnsteig eins, die Zugänge zur Unterführung zu und auf den anderen Bahnsteigen sind mit Holzfaserplatten eingehaust. Der Platz an den Baucontainern ist verwaist. Seit fast zwei Jahren dreht sich auf der Baustelle am Bahnhof der Welterbestadt kein Rad. Und das wird sich in den nächsten Monaten auch nicht ändern.