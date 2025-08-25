Riesengaudi mit Livestream im Harz Seifenkistenrennen in Meisdorf wird zum Riesenspaß
Das erste Seifenkistenrennen im Falkensteiner Ortsteil Meisdorf war ein voller Erfolg. Monatelang bauten die Fahrer an ihren erstaunlichen Fahrzeugen, die nicht nur die Zuschauer an der Rennstrecke bewundern konnten.
Meisdorf/MZ. - Von ihrem ersten Seifenkistenrennen werden die Meisdorfer wohl noch lange sprechen: Das Spektakel am vergangenen Samstag war eine echte Augenweide: Vom „Glitzerflitzer“ bis zur Rakete - mehr als 30 Seifenkisten, allesamt liebevoll und aufwändig gestaltet und auf Hochglanz poliert, gingen am Schiebberg an den Start. 46 Teilnehmer zwischen 3 und 65 Jahren legten die 250 Meter lange Strecke zurück.