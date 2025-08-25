Das erste Seifenkistenrennen im Falkensteiner Ortsteil Meisdorf war ein voller Erfolg. Monatelang bauten die Fahrer an ihren erstaunlichen Fahrzeugen, die nicht nur die Zuschauer an der Rennstrecke bewundern konnten.

Meisdorf/MZ. - Von ihrem ersten Seifenkistenrennen werden die Meisdorfer wohl noch lange sprechen: Das Spektakel am vergangenen Samstag war eine echte Augenweide: Vom „Glitzerflitzer“ bis zur Rakete - mehr als 30 Seifenkisten, allesamt liebevoll und aufwändig gestaltet und auf Hochglanz poliert, gingen am Schiebberg an den Start. 46 Teilnehmer zwischen 3 und 65 Jahren legten die 250 Meter lange Strecke zurück.