Drei Autos waren in einen Unfall nahe des Halberstädter Ortsteils Langenstein verwickelt. Für die Rettung der sechs Verletzten und die Bergung der Fahrzeuge wurde die Bundesstraße 81 mehrere Stunden gesperrt.

Langenstein/mg. - Die Bundesstraße 81 ist nahe Halberstadt nach einem Unfall für rund fünf Stunden gesperrt worden. Bei der Kollision am frühen Samstagabend (14. Dezember) zogen sich sechs Autoinsassen teils schwere Verletzungen zu, berichtet eine Sprecherin der Autobahnpolizei.

Demnach wollte eine 26-Jährige kurz vor 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 1323 von Langenstein nach Böhnshausen fahren. An der Kreuzung mit der B 81 übersah sie den Wagen eines 74-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung seiner Heimatstadt Blankenburg unterwegs war. Die Autos stießen seitlich zusammen. Der Senior verlor dabei die Kontrolle über sein Gefährt, das in den Gegenverkehr schleuderte und frontal gegen ein weiteres Auto prallte.

Dieser Wagen drehte sich, blieb in Fahrtrichtung Blankenburg auf der B 81 stehen. Dessen Fahrer - ein 25-Jähriger aus Schermcke (Landkreis Börde) - zog sich leichte Verletzungen zu, wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Seine 20-jährige Beifahrerin klemmte sich im Fahrzeug ein, Rettungskräfte befreiten sie. Schließlich brachte ein Hubschrauber die schwerverletzte Frau in ein Klinikum.

Das Auto des 74-Jährigen blieb an der Leitplanke stehen. Er und sein Beifahrer - sein elfjähriger Enkel - kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine 71-Jährige auf der Rückbank wurde jedoch eingeklemmt. Nach ihrer Befreiung flog ein Rettungshubschrauber die Schwerverletzte in ein Klinikum.

Die 26-jährige Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, musste ebenfalls ins Krankenhaus. Glück hatte ein 64-jähriger Autofahrer aus Rehagen. Der Mann aus Brandenburg fuhr vor dem 25-jährigen und kollidierte nur mit Trümmerteilen, die durch den Zusammenstoß herumgeschleudert wurden.