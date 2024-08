Gefahr für Wildtiere Schutzzaun im Harz wird zur tödlichen Falle: Rehkitz qualvoll verendet

Wieder einmal hat sich ein Reh in einem Weidezaun am Schierberg bei Ballenstedt verfangen, das Tier ist qualvoll verendet. Trotz heftiger Kritik will das Land künftig noch weitere Zäune im Harz errichten, und das nicht nur in diesem Gebiet.