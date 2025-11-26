Jetzt live:
Beliebter Wanderweg in Ballenstedt Schranken sollen sanierte Leimuferstraße in Ballenstedt schützen
Die Leimuferstraße ist ein beliebter Wander- und forstwirtschaftlich genutzter Weg in Ballenstedt. Jetzt wird er für mehr als 120.000 Euro saniert. Mit Schranken will ihn die Stadt künftig vor Schäden durch Forstfahrzeuge schützen.
26.11.2025, 18:30
Ballenstedt/MZ. - Nahe dem künftigen Diakoniezentrum Ballenstedt - der ehemaligen Lungenklinik - beginnt der Wald. Hinein führt die Leimuferstraße, ein beliebter Wander- und forstwirtschaftlich genutzter Weg, der allerdings in ziemlich schlechtem Zustand ist. Derzeit wird die rund 3,6 Kilometer lange Straße instandgesetzt und saniert; Ende Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.