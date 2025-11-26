Die Leimuferstraße ist ein beliebter Wander- und forstwirtschaftlich genutzter Weg in Ballenstedt. Jetzt wird er für mehr als 120.000 Euro saniert. Mit Schranken will ihn die Stadt künftig vor Schäden durch Forstfahrzeuge schützen.

In den Wald bei Ballenstedt führt die Leimuferstraße.

Ballenstedt/MZ. - Nahe dem künftigen Diakoniezentrum Ballenstedt - der ehemaligen Lungenklinik - beginnt der Wald. Hinein führt die Leimuferstraße, ein beliebter Wander- und forstwirtschaftlich genutzter Weg, der allerdings in ziemlich schlechtem Zustand ist. Derzeit wird die rund 3,6 Kilometer lange Straße instandgesetzt und saniert; Ende Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.