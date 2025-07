Studenten der HafenCity Universität absolvieren derzeit am und im Schloss Ballenstedt im Harz ein Praxisprojekt. Was dieses beinhaltet, und warum es für die Stadt eine „einmalige Gelegenheit“ ist.

Schloss in Millionen von Punkten: Warum Studenten aus Hamburg in Ballenstedt mit Laserscannern im Einsatz sind

Arbeiten im Innenhof des Schlosses Ballenstedt: Nils Carstens (r.) und Tjark Langmaack messen Richtung und Entfernung messen, in der eine der Zielmarken in einem Fenster des Südflügels angebracht ist.

Ballenstedt/MZ. - Gleich mehrere Stative stehen auf dem Innenhof des Schlosses Ballenstedt. Auf einem haben Nils Carstens und Tjark Langmaack ein Tachymeter eingerichtet, mit dem sie nun die Richtung und die Entfernung messen, in der eine Zielmarke – mit zwei aufeinander stehenden Dreiecken und der Zahl 22 – an einem Fenster des Südflügels angebracht ist. Diese ist eine von zahlreichen Markierungen, mit denen das Schloss derzeit von außen sichtbar wie auch in den Innenräumen versehen worden ist.