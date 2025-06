Puzzle, Cartoons und Videos - so will Ballenstedt seine Geschichte modern erzählen

Ballenstedt/MZ. - Der Reformator Philipp Melanchthon diskutiert mit einem Mönch und einem Merseburger Ratsherrn über den Mythos Ballenstedt. Die drei historischen Figuren erscheinen als große, bewegte Bilder in einem Ausstellungsraum des Ballenstedter Schlosses. Besucher können sich dazwischensetzen, ihnen zuhören und sich ihre eigene Meinung bilden. So beschreibt Designerin Kerstin Zentner einen kleinen Teil dessen, was Besucher des Ballenstedter Schlossmuseums Ende kommenden Jahres erwarten soll.