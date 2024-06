Strassenbau im Harz Sanierung der L 242 in Gernrode: Wo entlang die Umleitung führt

Während der Bauarbeiten am Kreisverkehr in Gernrode müssen Auto- und Lastwagenfahrer eine Umleitung von bis zu 30 Kilometern in Kauf nehmen. Warum es nur mit Vollsperrung geht.