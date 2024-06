Die Landesstraßenbaubehörde lässt die Ortsdurchfahrt der L 242 in Gernrode auf 850 Metern sanieren. Mit welchen Sperrungen zu rechnen ist und was Anwohner befürchten.

Wann die L 242 in Gernrode saniert wird

Dieser Kreisverkehr in Gernrode wird in den Ferien erneuert. Es handelt sich um den ersten von fünf Bauabschnitten auf der Quedlinburger Straße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gernrode/MZ. - „Diese Straße hat es nötig“, sagt René Doege und meint die Landesstraße 242 in Gernrode, die dort Quedlinburger Straße heißt. Sie soll ab Höhe der Autohäuser bis einschließlich des Kreisels, von dem aus es in Richtung Ballenstedt bzw. Friedrichsbrunn geht, grundlegend saniert werden. Die Straße sei eine der vielbefahrensten im ganzen Umkreis, ihr Zustand sehr schlecht, so Doege vom Ingenieurbüro Deuter aus Quedlinburg weiter.