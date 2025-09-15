Moderner Nahverkehr im Harz Rolle rückwärts beim Stadtbus in Quedlinburg: Was plant die Stadt?

Das Modellprojekt des Landkreises, über das aktuell Stadtbusse in vier Linien in Quedlinburg verkehren, läuft Ende des Jahres aus. In dieser Form soll das Angebot laut Stadt, die sich künftig an den Kosten beteiligen müsste, nicht fortgesetzt werden. Aber was plant die Stadt dann?