weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Waldschule in Vatterode: Mit Uhu Paula und Tochter Klara: Wie Familie Rückrieme Kindern die Natur näherbringt

Waldschule in Vatterode Mit Uhu Paula und Tochter Klara: Wie Familie Rückrieme Kindern die Natur näherbringt

Uhu statt Haustier, Wald statt Klassenzimmer: Familie Rückrieme zeigt, wie Naturbildung heute aussehen kann – mit Herz, Greifvögeln und einer eigenen Waldschule in Vatterode. Welche Rolle Klara bei der Rettung der Greifvögel spielt, überrascht selbst ihren Vater.

Von Kathrin Labitzke 15.09.2025, 07:15
In der Waldschule von Michael Rückrieme in Vatterode wird viel Wissenswertes vermittelt.
In der Waldschule von Michael Rückrieme in Vatterode wird viel Wissenswertes vermittelt. (Foto: Kathrin Labitzke)

Vatterode/MZ - Was für andere Familien Hunde und Katzen sind, sind für die Familie Rückrieme aus Vatterode Uhu-Dame „Paula“, Wanderfalke „Thor“ und Steinkauz „Herr Meise“.