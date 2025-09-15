Waldschule in Vatterode Mit Uhu Paula und Tochter Klara: Wie Familie Rückrieme Kindern die Natur näherbringt
Uhu statt Haustier, Wald statt Klassenzimmer: Familie Rückrieme zeigt, wie Naturbildung heute aussehen kann – mit Herz, Greifvögeln und einer eigenen Waldschule in Vatterode. Welche Rolle Klara bei der Rettung der Greifvögel spielt, überrascht selbst ihren Vater.
15.09.2025, 07:15
Vatterode/MZ - Was für andere Familien Hunde und Katzen sind, sind für die Familie Rückrieme aus Vatterode Uhu-Dame „Paula“, Wanderfalke „Thor“ und Steinkauz „Herr Meise“.