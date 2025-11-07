Die Band „Four Rock“ gibt im Mansfelder Hof in Eisleben ein Konzert zugunsten des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Halle. Was sich die Organisatorin Sandra Scharnau wünscht.

Eisleben/MZ - Der letzte Samstag im November gehört der Musik, dem Spaß an der Musik und vor allem auch dem Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle. Die Eisleberin Sandra Scharnau hat für Sonnabend, 29. November, zum wiederholten Male ein Benefizkonzert organisiert, diesmal im Mansfelder Hof in Eisleben.

Musikalischer Hauptakteur des Abends ist die Band „Four Rock“, den Abend musikalisch eröffnet allerdings Jamil von „The Voice Kids“. Einlass an diesem Abend in den Mansfelder Hof ist 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Wer sich schon im Vorfeld eine Eintrittskarte sichern möchte, kann das zu den Öffnungszeiten des Mansfelder Hofes tun, die Karte im Vorverkauf kostet 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Der Eintrittspreis ist dabei eine 100-prozentige Spende, versichert die Organisatorin.

Vor einem Jahr sind 1.400 Euro zusammengekommen

Sandra Scharnau freut sich auf den Abend und denkt auch gern an die Veranstaltung im letzten Jahr zurück. Damals mit der Band „Worrystone“ im Vikariatssaal. „Vor einem Jahr sind 1.400 Euro zusammengekommen“, erinnert sie noch einmal und hofft natürlich im Sinne des Vereins, für den sie sich schon etliche Jahre engagiert, dass sich die Spendensumme auch in diesem Jahr sehen lassen kann.

Übrigens: Wenn jemand noch mehr über den Verein wissen möchte, dann sollte er den 29. November komplett dafür verbuchen. Denn an diesem Tag findet von 13 bis 17 Uhr am Vereinsstandort Halle auch der alljährliche Tag der offenen Tür statt – im Vereinshaus in der Ernst-Grube-Straße 31.