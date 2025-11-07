Gerbstedt klagt gegen Zensus Warum 66 fehlende Einwohner im Stadtsäckel ins Gewicht fallen
Die Stadt Gerbstedt zieht vor Gericht: Laut Zensus fehlen 66 Einwohner – und damit jährlich rund 80.000 Euro an Zuweisungen. Der Stadtrat hat die Klage beschlossen, trotz hoher Anwaltskosten. Warum sich der Streit um Zahlen für die Kommune langfristig lohnen könnte – und welche Städte ebenfalls klagen.
07.11.2025, 07:45
Gerbstedt/MZ - Die Stadt Gerbstedt wird gegen den Zensus klagen, da der Stadt 66 Einwohner unterschlagen wurden. Das beschloss der Stadtrat jetzt in seiner Sitzung mehrheitlich. Mit Stichtag 15. Mai 2022 waren in Sachsen-Anhalt die Einwohner aller Kommunen ermittelt worden.