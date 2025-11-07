Gerbstedt klagt gegen Zensus Warum 66 fehlende Einwohner im Stadtsäckel ins Gewicht fallen

Die Stadt Gerbstedt zieht vor Gericht: Laut Zensus fehlen 66 Einwohner – und damit jährlich rund 80.000 Euro an Zuweisungen. Der Stadtrat hat die Klage beschlossen, trotz hoher Anwaltskosten. Warum sich der Streit um Zahlen für die Kommune langfristig lohnen könnte – und welche Städte ebenfalls klagen.