Noch bevor die offizielle Vermarktung des ehemaligen Kurzentrums Bad Suderode durch ein beauftragtes Unternehmen begonnen hat, melden sich bereits erste Interessenten. Die Stadt Quedlinburg rechnet damit, dass das Interesse in den kommenden Monaten deutlich anzieht. Was für sie beim Verkauf entscheidend ist.

Revitalisierung geplant: Wie Quedlinburg das einstige Kurzentrum Bad Suderode jetzt zur Chance macht

Das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode ist seit 2013 geschlossen.

Bad Suderode/Quedlinburg/MZ. - Die Vermarktung des ehemaligen Kurzentrums in Bad Suderode hat noch gar nicht richtig begonnen, und schon gibt es bereits Besichtigungsanfragen. „Es hat sich herumgesprochen, dass eine interessante Immobilie zum Verkauf steht“, sagt Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). „Da hat sich der eine oder andere Interessent gemeldet, und wir haben die Besichtigungstermine ermöglicht.“