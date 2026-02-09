Die Mehringer Feuerwehr zieht Bilanz für das Jahr 2025 und freut sich auf ein besonderes Jubiläum. Welches Geschenk die Stadt Aschersleben dafür spendiert.

Die Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses, wie hier beim 24-Stunden-Dienst, ist den Mehringern besonders wichtig.

Mehringen/MZ - Was für eine Nachricht! Als Ascherslebens OB Steffen Amme die Mehringer Feuerwehrleute bei ihrer Jahreshauptversammlung am Samstagabend begrüßt, verkündet er, dass sie ein neues Mannschaftstransportfahrzeug bekommen sollen. „Und die Fahrzeughalle und der Flur noch bis zum Jubiläum gestrichen werden“, fügt Ortswehrleiter Martin Bork voller Freude hinzu. Es ist ein schönes Geschenk und ein Zeichen der Anerkennung für die Kameraden, die in diesem Jahr das 130-jährige Jubiläum ihrer Wehr feiern werden.