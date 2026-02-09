Zörbigs letzte Paketannahmestelle im „Bio Shop – Zörbig“ ist seit Sommer vergangenen Jahres geschlossen. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Große Erleichterung in Zörbig - Neue Filiale der Post soll am 30. März eröffnen

Zörbig/MZ. - Zörbigs letzte Paketannahmestelle im „Bio Shop – Zörbig“ ist seit Sommer vergangenen Jahres geschlossen. Seitdem gibt es für die Bewohner innerhalb des Ortes keine Möglichkeit mehr, ihre Pakete zu verschicken beziehungsweise abzuholen. Vor allem für ältere Bürger und jene, ohne Möglichkeit, zum Auto zu greifen, ein untragbarer Zustand. Doch nun soll es bald wieder eine Poststelle geben.