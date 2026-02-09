In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 9. Februar geht um einen Mitbewohner, der Tausender von seiner Art im Winter um sich schart.

Im Winterquartier am Baum dürfte es diesem Mitbewohner in Halle zu kalt sein

Tausende von seiner Art schart dieser Mitbewohner im Winter um sich. Ob es hilft?

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.