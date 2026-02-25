Polizeieinsatz im Harzkreis Razzia in Thale: Warum vermummte Polizisten ein Grundstück durchsuchen
Ein großes Polizeiaufgebot hat in Thale am Mittwoch (25. Februar) für Aufsehen gesorgt. Vermummte Kräfte umstellten ein Grundstück an einer stark befahrenen Einfallstraße. Das ist bislang zum Hintergrund der Aktion bekannt.
Thale/Magdeburg. - Für Rätselraten und Spekulationen hat ein polizeilicher Großeinsatz am Mittwoch (25. Februar) in Thale gesorgt. Zahlreiche vermummte Beamte umstellten ein größeres Grundstück unweit des Ortseingangs an der Neinstedter Straße.