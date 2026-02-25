Polizeieinsatz im Harzkreis Razzia in Thale: Warum vermummte Polizisten ein Grundstück durchsuchen

Ein großes Polizeiaufgebot hat in Thale am Mittwoch (25. Februar) für Aufsehen gesorgt. Vermummte Kräfte umstellten ein Grundstück an einer stark befahrenen Einfallstraße. Das ist bislang zum Hintergrund der Aktion bekannt.