Die Bauarbeiten in der Kindertagesstätte Domänenhof in Radisleben sind abgeschlossen. Für die Naturgruppe wurde in den zurückliegenden Monaten ein neues Haus gebaut. Auch das Außengelände wurde neu gestaltet. Jetzt sind die Kinder zurück.

Die Naturgruppe der Kita Domänenhof in Radisleben: Gelernt wird draußen – nicht nur bei gutem Wetter.

Radisleben/MZ. - Alles riecht noch neu, die hellen Räume, sie wirken fast unbenutzt– fast wie aus dem Katalog gefallen. „Ein bisschen Seele muss noch einziehen“, sagt Anja Amft, die Leiterin der vom Verein „Tiere helfen Kindern“ getragenen Kindertagesstätte Domänenhof in Radisleben. Erst seit ein paar Tagen ist die seit zehn Jahren bestehende Naturgruppe zurück auf ihrem angestammten Gelände. Das war jetzt über mehrere Monate Baustelle. Ein alter Entenstall, der zuvor als Gruppenraum gedient hatte, wurde abgerissen, ein neues Holzhaus errichtet.