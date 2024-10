Das Stadtradeln ist zu Ende. Nächstes Jahr will Thale wieder am Wettbewerb teilnehmen.

Thale/MZ. - Thales Stadtradler müssen nicht verstecken. Mehr als 44.300 Kilometer sind binnen drei Wochen zusammengekommen – mehr als in Halberstadt und in Blankenburg, wo Fahrradfahrer ebenfalls an der Stadtradeln-Kampagne teilgenommen hatten. „Ein respektables Ergebnis“, sagt Michael Hesse. Der städtische Klimaschutzmanager stellte am Dienstagnachmittag die konkrete Auswertung den Teilnehmern vor.