Quedlinburgerin ist fassungslos: Am Klietzteich wurden Bäume gefällt

Quedlinburg/MZ - Sie sei fassungslos, hat sich am frühen Sonnabendnachmittag eine Quedlinburgerin bei der MZ gemeldet. Der Grund: Baumfällarbeiten auf dem Gelände des künftigen Freizeit-, Sport- und Erholungsareals (FSE) an der Lindenstraße. Hier würden, trotz des Klimawandels und ohne Rücksicht darauf, dass in diesem Bereich Rehe und Füchse leben, etliche, auch große Bäume gefällt. Selbst die große Weide am Klietzteich, die auf einer früheren Darstellung des FSE-Projektes zu sehen gewesen sei, habe weg gesollt. Sie könne nicht verstehen, dass zu einer Zeit, in der die Vögel brüten, Fällarbeiten stattfänden, sagt die Quedlinburgerin. In diesem Bereich hätten Eichelhäher gebrütet, Graureiher gelebt … Und die Arbeiten erfolgten „an einem Sonnabend, wo man nichts machen kann … “

