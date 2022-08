Quedlinburg will mehr Verantwortung für Galerie übernehmen

Quedlinburg/MZ - „Von Anfang an haben der Landrat, der Oberbürgermeister und das Land Sachsen-Anhalt an einer gesicherten Zukunft für die Lyonel-Feininger-Galerie gearbeitet. Das ist uns gelungen“, sagt Frank Ruch, Oberbürgermeister der Stadt Quedlinburg, am Dienstag in der Feininger-Galerie. Dort wird gerade die Neuregelung der Finanzierung des Hauses offiziell bekanntgegeben; gemeinsam mit Landrat Thomas Balcerowski und Vertretern der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt verkündet Ruch das Ergebnis, dem lange und zuweilen harte Verhandlungen vor allem mit dem Land vorausgingen.