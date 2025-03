Auch im Harz wird die fünfte Jahreszeit gefeiert: Wer in Quedlinburg beim traditionellen Festumzug dabei gewesen ist-.

Quedlinburg/MZ, - Tausende Zuschauer mit und ohne Kostüm haben am Sonntagnachmittag, 2. März, die Straßen in der Innenstand von Quedlinburg gesäumt, die der „Quedlinburger Carneval Verein“ in diesem Jahr zur Route für seinen traditionellen Festumzug gewählt hat.

Begleiten den Festumug in Quedlinburg mit ihrer "Trötenwanderung": die Musiker des Lebendorfer Musikvereins.. Foto: Korn

Erstmals in Quedlinburg dabei: der Quadverein Harz mit 14 Quads. Foto: Korn

Wenn der Umzug stoppt, dann tanzt die Prinzengarde des QCV "Macarena". Foto: Korn

Das kleinste Fahrzeug im Festumzug hat auch keinen Motor, sondern Pedale. Adam von den Löschzwergen Quedlinburg hat schon mal am Steuer Platz genommen., Foto: Korn

Die Güntersberger sind in ihrer Sessiion "Quer durchs Meer" unterwegs - wozu auch Quallen gehören. Foto: Korn

Wegen des Sessionsmottos der Günterberger ist deren Prinzenpaar, Christin I. und Michael II:, auch in einem Boot beim Umzug dabei. Foto: Korn

Auch Politiker sind im Festumzug dabei: Auf dem Wagen der Quedlinburger fährt Stadrátspräsidentin Sylvia Marschner (M.) mit ... Foto: Korn

.,. und bei den Thalensern Bürgermeister Maik Zedschack (r.). Foto: Korn

Kamelle angen? Muss man nicht; man denn Schirm auch einfach hinlegen und warten. Foto: Korn

Die QCV-Mitglieder haben sich auf der Rathaustreppe aufgestellt, um alle Teilnehmer des Festumzuges bei deren Ankunft auf dem Markt zu begrüßen und sich bei ihnen zu bedanken. Foto: Korn

Auch in der aktuellen Session, die unter dem Motto „Spürt die Melodie - wir feiern wie noch nie“ steht, wurde getanzt, geschunkelt und durfte auch die Polonaise nicht fehlen. Mit dabei waren erneut die befreundeten Karnevalsvereine aus Güntersberge und Thale, aber auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr aus Quedlinburg, der Westernverein Westerhausen, die Alte Schützengesellschaft Quedlinburg, Feuerspucker Dietmar Völkerling und zum ersten Mal der Quad Club Harz.