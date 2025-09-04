Seit Ende vergangenen Jahres laufen Bauarbeiten im Steinweg in Quedlinburg, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein sollten. Bleibt es dabei?

Probleme bei Straßenbau mitten in Quedlinburg: Ist Termin noch zu halten?

Blick in den Abschnitt des Steinwegs in Quedlinburg, der wegen der Bauarbeiten voll gesperrt ist.

Quedlinburg/MZ. - Sie sollten bis zum Jahresende abgeschlossen sein: die Baumaßnahmen, mit denen der Steinweg in Quedlinburg ab der Weberstraße einschließlich des Abschnitts Zwischen den Städten neu gestaltet wird. Auch wenn die Arbeiten, für die der Baubereich voll gesperrt ist, nicht problemlos liefen – der Termin Ende 2025 sollte gehalten werden.