EIL
Vollsperrung im Harz Probleme bei Straßenbau mitten in Quedlinburg: Ist Termin noch zu halten?
Seit Ende vergangenen Jahres laufen Bauarbeiten im Steinweg in Quedlinburg, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein sollten. Bleibt es dabei?
04.09.2025, 07:15
Quedlinburg/MZ. - Sie sollten bis zum Jahresende abgeschlossen sein: die Baumaßnahmen, mit denen der Steinweg in Quedlinburg ab der Weberstraße einschließlich des Abschnitts Zwischen den Städten neu gestaltet wird. Auch wenn die Arbeiten, für die der Baubereich voll gesperrt ist, nicht problemlos liefen – der Termin Ende 2025 sollte gehalten werden.