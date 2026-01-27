Jochen Matthies hat den Gesundheitssport in Quedlinburg aufgebaut und bei der Wassergymnastik immer wieder Menschen in Bewegung gebracht. Jetzt hat der 83-Jährige die Kursleitung abgegeben.

Pionier des Gesundheitssports in Quedlinburg sagt Tschüss - aber nicht ganz

Gibt noch einmal die Übungen für die Männergruppe vor: Jochen Matthies, der den Gesundheitssport in Quedlinburg aufgebaut und über viele Jahre als Kursleiter bei der Wassergymnastik fungiert hat.

Quedlinburg/MZ. - „Wir fangen an“, sagt Jochen Matthies und lässt seine Arme vor- und zurückschwingen, so dass die kurzen Pool-Nudeln in seinen Händen kräftig durch das Wasser pflügen. Die Männer, die vor ihm im Schwimmbecken des Hallenbades in Quedlinburg stehen, tut es ihm gleich: Die Arme wie Mühlenflügel kreisen lassen, vorwärts und rückwärts walken … An diesem Vormittag übernimmt Jochen Matthies noch einmal die Aufgabe, die er mehr als zwei Jahrzehnte wahrgenommen und von der er sich Ende 2025 zurückgezogen hat.