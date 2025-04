Rieder/MZ/KU. - Die Freude in Rieder ist groß: Die am Montag (14. April) schmerzlich vermisste große Osterhasenfigur aus Stroh, die in der Osterzeit fast schon so etwas wie ein Wahrzeichen des Ballenstedter Ortsteils ist, sitzt wieder an ihrem angestammten Platz neben dem Rathaus direkt an der Ortsdurchfahrt. Die „Rettungsaktion“ ist geradezu erstaunlich.

