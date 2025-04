Osterhase wird in Rieder schmerzlich vermisst

Dreister Diebstahl in Ballenstedt

"Hasi" ist seit Sonntagabend verschwunden. Die Strohpuppe saß jedes Jahr zur Osterzeit am Rathaus in Rieder.

Rieder/MZ/KU. - Der Osterhase ist weg. Nun wird er in Rieder schmerzlich vermisst, denn dort saß er seit ein paar Tagen wie jedes Jahr auf seinem Stuhl in der Nähe des Rathauses und grüßte alle, die vorbeikamen. Die große Strohfigur mit rotem Karohemd, heller Weste, Latzhose und schwarzen Stiefeln war direkt an der Ortsdurchfahrt platziert und nicht zu übersehen.