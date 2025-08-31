Durch den Ballenstedter Ortsteil Opperode verläuft eine Landesstraße. Zur Sicherheit für Fußgänger stehen dort zwei Tempo-30-Schilder und eine digitale Anzeige. Einigen ist das noch zu wenig.

Ein Schild verweist auf die 30er-Zone an der Ortsdurchfahrt in Opperode. Im Ort werden mehr Hinweisschilder gefordert, um die Gehwege an der Hauptstraße sicherer zu machen.

Opperode/MZ. - Wer über Ballenstedt ins Selketal will oder von dort kommt, der durchquert Opperode. Auf einem Teil der Ortsdurchfahrt gilt Tempo 30. Um für mehr Sicherheit für Fußgänger zu sorgen, wurde in diesem Jahr eine digitale Geschwindigkeitsanzeige installiert, die auf die 30er-Zone aufmerksam macht. Weil das so gut funktioniert, sagt Ortsbürgermeister Matthias Wenisch, steht nun eine zweite Anzeigetafel auf der Wunschliste der Opperöder.