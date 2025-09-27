Die Stadt Harzgerode wollte ihr altes Löschfahrzeug längst versteigert haben. Das Interesse war groß. Doch die Auktion ist geplatzt. Statt eines Verkaufs stand eine Anzeige.

Feuerwehrauto steht wieder zur Versteigerung – neue Chance für Oldtimer-Fans

Feuerwhr-Oldtimer im Harz wird versteigert: Die Stadt hofft, dass sich die ernsthaften Bieter aus der ersten Runde erneut an der Auktion beteiligen werden.

Harzgerode/MZ. - Da ist es wieder im Angebot, das Löschgruppenfahrzeug, das die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Harzgerode fast 30 Jahre treu begleitet hat und längst versteigert sein sollte. Ende August war das Bietergefecht eröffnet worden, 30 Gebote gingen ein. Aber die Freude über das rege Interesse und das Höchstgebot währte nur kurz: Denn die Auktion ist geplatzt.