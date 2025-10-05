Im Ökogarten Quedlinburg erwartet Kinder und Familien ein kreatives und naturnahes Herbstferienprogramm, mit dem die Natur zum Erlebnisraum wird. Also – anmelden und mitmachen!

Noch keine Idee für die Herbstferien?

Basteln gehört zum Herbst dazu. Die Jahreszeit, die nicht nur dafür viel bietet, wird im Rahmen des Ferienprogramms im Ökogarten Quedlinburg auch mit einem Fest gefeiert.

Quedlinburg/MZ/pek. - Forschen, Steine bearbeiten, Kupfer schmieden? Alles das ist in den Herbstferien im Ökogarten in Quedlinburg möglich. Das Team der Umweltbildungs- und Freizeiteinrichtung hat auch diesmal ein Programm für die Ferien aufgestellt, die 2025 zwei Wochen umfassen.