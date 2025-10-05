Noch keine Idee für die Herbstferien? Ökogarten Quedlinburg lädt ein: Spannende Angebote für junge Entdecker
Im Ökogarten Quedlinburg erwartet Kinder und Familien ein kreatives und naturnahes Herbstferienprogramm, mit dem die Natur zum Erlebnisraum wird. Also – anmelden und mitmachen!
Quedlinburg/MZ/pek. - Forschen, Steine bearbeiten, Kupfer schmieden? Alles das ist in den Herbstferien im Ökogarten in Quedlinburg möglich. Das Team der Umweltbildungs- und Freizeiteinrichtung hat auch diesmal ein Programm für die Ferien aufgestellt, die 2025 zwei Wochen umfassen.