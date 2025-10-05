weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Noch keine Idee für die Herbstferien?: Ökogarten Quedlinburg lädt ein: Spannende Angebote für junge Entdecker

Im Ökogarten Quedlinburg erwartet Kinder und Familien ein kreatives und naturnahes Herbstferienprogramm, mit dem die Natur zum Erlebnisraum wird. Also – anmelden und mitmachen!

05.10.2025, 15:30
Basteln gehört zum Herbst dazu. Die Jahreszeit, die nicht nur dafür viel bietet, wird im Rahmen des Ferienprogramms im Ökogarten Quedlinburg auch mit einem Fest gefeiert.
Quedlinburg/MZ/pek. - Forschen, Steine bearbeiten, Kupfer schmieden? Alles das ist in den Herbstferien im Ökogarten in Quedlinburg möglich. Das Team der Umweltbildungs- und Freizeiteinrichtung hat auch diesmal ein Programm für die Ferien aufgestellt, die 2025 zwei Wochen umfassen.