Im Süden Sachsen-Anhalts muss sich die Polizei immer öfter mit Auseinandersetzungen in Familien beschäftigen.

Immer mehr Menschen suchen Schutz vor häuslicher Gewalt – wie in einem Frauenhaus. Die Zahl der registrierten Fälle ist laut Polizei deutlich gestiegen, besonders im Saale- und im Burgenlandkreis.

Gerbstedt/Naumburg. - Der Fall von häuslicher Gewalt war tagelang das Gesprächsthema in der Kleinstadt. Am 19. Juni dieses Jahres drang ein 37-Jähriger in das Wohnhaus seiner Ex-Freundin (32) in Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz ein. Laut Staatsanwaltschaft Halle soll er dann die Mutter (56) seiner ehemaligen Lebensgefährtin, der er die Schuld für die Trennung zuschrieb, in Tötungsabsicht mit einem Messer attackiert haben. Dabei erlitt die Frau mehrere tiefe Stichwunden im Hals- und Brustbereich. Das Opfer konnte nur durch eine Notoperation im Krankenhaus gerettet werden. Mittlerweile sind die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, unter anderem versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.