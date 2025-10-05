Bessere Trainingsbedingungen für Behinderte und Senioren in Merseburg Wer vom neuen Schallschutz im Keller der Mampfe in Merseburg alles profitiert
400 Mitglieder, verschiedene Angebote für Reha- sowie Breitensport – das ist der Behinderten- und Seniorensportverein Merseburg. Die Mitglieder bewarben sich erfolgreich beim Merseburger Bürgerbudget 2024 und erfüllten sich damit einen großen Wunsch. Doch nicht nur der Verein profitiert.
05.10.2025, 18:00
Merseburg/MZ. - Die vielen Gruppen des Behinderten- und Senioren-Sportvereins Merseburg haben mehrere Übungsräume im Stadtgebiet; die Schwimmhalle, die Rischmühlenhalle, das Carl-von-Basedow-Klinikum.