  4. Bessere Trainingsbedingungen für Behinderte und Senioren in Merseburg: Wer vom neuen Schallschutz im Keller der Mampfe in Merseburg alles profitiert

400 Mitglieder, verschiedene Angebote für Reha- sowie Breitensport – das ist der Behinderten- und Seniorensportverein Merseburg. Die Mitglieder bewarben sich erfolgreich beim Merseburger Bürgerbudget 2024 und erfüllten sich damit einen großen Wunsch. Doch nicht nur der Verein profitiert.

Von Diana Dünschel 05.10.2025, 18:00
Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller Bahr (2.v.r.) und Amtsleiter Florian Schüler (4.v.l.) nahmen an einer Trainingseinheit des Behinderten- und Senioren-Sportvereins teil.
Merseburg/MZ. - Die vielen Gruppen des Behinderten- und Senioren-Sportvereins Merseburg haben mehrere Übungsräume im Stadtgebiet; die Schwimmhalle, die Rischmühlenhalle, das Carl-von-Basedow-Klinikum.