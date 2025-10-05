Bessere Trainingsbedingungen für Behinderte und Senioren in Merseburg Wer vom neuen Schallschutz im Keller der Mampfe in Merseburg alles profitiert

400 Mitglieder, verschiedene Angebote für Reha- sowie Breitensport – das ist der Behinderten- und Seniorensportverein Merseburg. Die Mitglieder bewarben sich erfolgreich beim Merseburger Bürgerbudget 2024 und erfüllten sich damit einen großen Wunsch. Doch nicht nur der Verein profitiert.