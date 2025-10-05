Ein 68-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Eisleben schwerstverletzt worden. Was zum Hergang bisher bekannt ist.

Eisleben/MZ. - Ein 68-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag gegen 14.30 Uhr in Eisleben lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion war der Radfahrer mit Anhänger in der Anstaltstraße in Richtung Nußbreite unterwegs. An der Einmündung zur Nußbreite beachtete der Radfahrer laut Zeugenaussagen nicht die Vorfahrt und wurde frontal von einem Kleintransporter erfasst, der die Nußbreite in Richtung Freistraßentor befuhr.

Der schwerstverletzte Radfahrer wurde nach einer Erstversorgung zunächst in das Klinikum Eisleben eingeliefert. Er musste dann per Rettungshubschrauber in ein hallesches Krankenhaus verlegt werden. Der 29-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb bei der Kollision unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, so die Polizei.