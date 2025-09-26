Oktoberfestspaß im großen Festzelt auf der Kleerswiese: Die dritte Quedlinburger Wiesn bietet zünftige Musik, Spezialitäten und neue Aktionen. Was Besucher wissen müssen.

O'zapft wird im Welterbe: Quedlinburger Wiesn lockt mit zünftiger Musik, Spezialitäten und mehr

Partyspaß im rot-weiß geschmückten Festzeit: Wie hier bei der Quedlinburger Wiesn 2024 soll in wenigen Tagen wieder Oktoberfest gefeiert werden.

Quedlinburg/MZ. - In wenigen Tagen ist es so weit: „O’zapft is!“ heißt es dann wieder auf der Kleerswiese in Quedlinburg. Im eigens aufgebauten großen Festzelt findet am Freitag, 3. Oktober, und Samstag, 4. Oktober, die dritte „Quedlinburger Wiesn“, das Oktoberfest in Quedlinburg, statt.