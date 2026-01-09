weather schneeregen
  Chor, Mandolinen und Schlossgeister: Neujahrskonzert in Harzgerode zum Nulltarif

Chor, Mandolinen und Schlossgeister Neujahrskonzert in Harzgerode zum Nulltarif

Zum zweiten Mal tun sich die Kulturschaffenden aus Harzgerode zusammen. Im BMK in der Stolberger Straße geben sie ein Neujahrskonzert – auf Spendenbasis. Zahlreiche Besucher werden erwartet. Und weitere tolle Veranstaltungen folgen.

Von Susanne Thon 09.01.2026, 11:25
Volles Haus im vergangenen Jahr zum Neujahrskonzert.
Volles Haus im vergangenen Jahr zum Neujahrskonzert. Foto: BMK

Harzgerode/MZ. - Und wenn es noch so abgedroschen klingt: Nur rechtzeitiges Erscheinen wird am Samstag, 10. Januar, die besten Plätze sichern. Unter Umständen könnte es auch die einzige Möglichkeit sein, überhaupt einen Platz zu ergattern.