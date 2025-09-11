Ehemalige Fleischerei in Ballenstedt ist jetzt ein Club Neues Leben für Lost Place im Harz
Nach zwei Jahrzehnten Leerstand tut sich wieder was in der ehemaligen Fleischerei Kortum in Ballenstedt. Ein paar junge Leute haben daraus einen Club gemacht, der nicht nur für Techno-Fans gedacht ist.
Ballenstedt/MZ. - Hinter der schweren Tresortür liegt eine andere Welt. Graffiti an den dunklen Wänden, Kronleuchter über der Bar, Fässer als Stehtische, einladend aussehende Sofas und Sessel. Die Bässe im Hintergrund – noch verhalten. Im Feinkost Club laufen die Vorbereitungen für die nächste Party.