Im idyllischen Klopstockgarten des Museums Lyonel Feininger in Quedlinburg im Harz gibt es eine Neueröffung. Was im Gartenhaus entstanden.

Neues bei Feininger in Quedlinburg: Was Kulturerlebnis ergänzt

Quedlinburg/MZ. - „Wir sind ein bisschen aufgeregt. Aber wir freuen uns, dass es endlich losgeht, dass die Gäste diese Oase der Ruhe mit dem Ausblick auf das Schloss genießen können“, sagt Karin Tölzer. Am Freitag, 26. Juli, gibt es im Rahmen des Sommerfestes im Museum Lyonel Feininger am Schlossberg in Quedlinburg eine Neueröffung.